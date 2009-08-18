Верховний суд України переніс розгляд справи Кушнарьова на 8 вересня

Харків. 18 серпня. УНІАН. Верховний суд України задовольнив клопотання сім`ї Кушнарьова і переніс засідання з 18 серпня на 8 вересня. Про це повідомила адвокат потерпілої сторони Наталія Князька, передають «Харківські новини».

За її словами, Апеляційний суд Харківської області порушив закон, не сповістивши потерпілу сторону про дату засідання. В результаті, родина Кушнарьова не змогла вчасно прибути до Києва і стала клопотатися про перенесення дати засідання.

Нагадаємо, 15 травня Апеляційний суд Харківської області задовольнив клопотання про амністію Дмитра Завального, обвинуваченого у вбивстві екс-губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова. Також суд постановив, що справу стосовно Завального повинно бути припинено, і всі речові докази мають бути знищені за сім днів після оголошення рішення суду.

Родина Євгена Кушнарьова подала касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про закриття справи стосовно обвинуваченого у вбивстві за необережністю Дмитра Завального. Представники потерпілої сторони вважають, що справу розслідували необ’єктивно. Раніше адвокат потерпілої сторони (представник сина екс-губернатора Андрія Кушнарьова) Наталія Князька повідомила, що перше слухання заплановано у Верховному суді на 18 серпня.