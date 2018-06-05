Ан-140 охрестять «Юлією», або Як машину назовеш, так вона і полетить…

Літак Ан-140, який серійно випускається на Харківському авіазаводі, отримає назву «Юлія» - на честь прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це 27 серпня сказав генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Анатолій М’ЯЛИЦЯ під час візиту на підприємство Ю.ТИМОШЕНКО.

На заводі прем`єр-міністр взяла участь в урочистій церемонії підняття зі стапелів літака АН-140.

Крім того, вона ознайомилася з роботою льотно-випробувальної станції ХДАВП.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що підприємства авіаційної промисловості, зокрема київський завод«Авіант» і Харківський авіаційний завод, необхідно терміново модернізувати, щоб забезпечити вихід їх продукції на світові ринки.

Про це вона заявила на нараді на Харківському авіазаводі з питань розвитку авіаційної галузі. «Повна модернізація і повне оновлення устаткування, потужностей нашої галузі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Для повної модернізації підприємств, за її словами, необхідно 3,5 млрд. грн. «Багато це чи мало? Для того щоб галузь запрацювала на новітньому устаткуванні, щоб галузь почала надійно і стабільно працювати, 3,5 млрд. для реконструкції і модернізації - це копійка, це майже нічого», - сказала прем`єр.

Пояснюючи незначність цієї суми, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що 93 млрд. грн. було виділено Національним банком для того, щоб «нагодувати не дуже чесні і не дуже порядні банки». «93 млрд. Якби з них хоча б 10 млрд. пішло не на відкати до офшорних зон, а на авіаційну галузь, ми б з вами мали вже зовсім інший стан справ. Однак це не означає, що ми щось упустили, а отже, з новою динамікою в 2010 році ми 3,5 млрд. галузі віддамо і почнемо масштабну реконструкцію і модернізацію», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні ситуацію на підприємствах авіапрому – заводі «Авіант» і Харківському авіазаводі – практично нормалізовано, реструктуровано усі борги підприємств. «Сьогодні цінними паперами держави замінили всі борги перед комерційними банками цих двох підприємств, і вже держава взяла на себе зобов`язання, і держава робитиме все, щоб поступово розрахуватися. Визначено державний ключовий банк – «Укрексімбанк», який сьогодні одержав цінні папери держави майже на 1,5 млрд. грн. Триває процес монетизації цих цінних паперів, і ми переходимо до другого етапу – після реструктуризації боргів зараз ми переходимо до етапу фінансування розвитку виробництва і випуску серійних партій літаків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

*** У 2010 році українські підприємства авіабудівної галузі планують побудувати до 20 літаків, план до кінця цього року – 7 літаків.

Про це прем`єр-міністр повідомила на брифінгу в Харкові.

«Якщо в 2006 і 2007 роках Україна не випустила жодного літака, то вже зараз ми можемо сказати, що цього року ми випустимо 7 літаків, наступного року ми ставимо завдання перед собою випустити 16-20 літаків, і це вже буде динамічний розвиток галузі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що на сьогоднішній день необхідно зосередити увагу на створенні спільних підприємств з Китаєм, Росією, Індією й африканськими країнами з виробництва літаків, оскільки в цих країнах також є серйозний потенціал в цій галузі.

На знімку (внизу): Літак Ан-140 в повітрі.

Фото сайту airliners.net