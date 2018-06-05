Ан-140 охрестять «Юлією», або Як машину назовеш, так вона і полетить…
Харкову важко було підшукати презент для Юлії Тимошенко після того, як прем’єру днями подарували тигреня Тигрюлю. Проте креативний директор авіазаводу Анатолій М’ялиця не розгубився під час візиту глави уряду на завод…
Літак Ан-140, який серійно випускається на Харківському авіазаводі, отримає назву «Юлія» - на честь прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це 27 серпня сказав генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Анатолій М’ЯЛИЦЯ під час візиту на підприємство Ю.ТИМОШЕНКО.
На заводі прем`єр-міністр взяла участь в урочистій церемонії підняття зі стапелів літака АН-140.
Крім того, вона ознайомилася з роботою льотно-випробувальної станції ХДАВП.
Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що підприємства авіаційної промисловості, зокрема київський завод«Авіант» і Харківський авіаційний завод, необхідно терміново модернізувати, щоб забезпечити вихід їх продукції на світові ринки.
Про це вона заявила на нараді на Харківському авіазаводі з питань розвитку авіаційної галузі. «Повна модернізація і повне оновлення устаткування, потужностей нашої галузі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Для повної модернізації підприємств, за її словами, необхідно 3,5 млрд. грн. «Багато це чи мало? Для того щоб галузь запрацювала на новітньому устаткуванні, щоб галузь почала надійно і стабільно працювати, 3,5 млрд. для реконструкції і модернізації - це копійка, це майже нічого», - сказала прем`єр.
Пояснюючи незначність цієї суми, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що 93 млрд. грн. було виділено Національним банком для того, щоб «нагодувати не дуже чесні і не дуже порядні банки». «93 млрд. Якби з них хоча б 10 млрд. пішло не на відкати до офшорних зон, а на авіаційну галузь, ми б з вами мали вже зовсім інший стан справ. Однак це не означає, що ми щось упустили, а отже, з новою динамікою в 2010 році ми 3,5 млрд. галузі віддамо і почнемо масштабну реконструкцію і модернізацію», - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що на сьогодні ситуацію на підприємствах авіапрому – заводі «Авіант» і Харківському авіазаводі – практично нормалізовано, реструктуровано усі борги підприємств. «Сьогодні цінними паперами держави замінили всі борги перед комерційними банками цих двох підприємств, і вже держава взяла на себе зобов`язання, і держава робитиме все, щоб поступово розрахуватися. Визначено державний ключовий банк – «Укрексімбанк», який сьогодні одержав цінні папери держави майже на 1,5 млрд. грн. Триває процес монетизації цих цінних паперів, і ми переходимо до другого етапу – після реструктуризації боргів зараз ми переходимо до етапу фінансування розвитку виробництва і випуску серійних партій літаків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
*** У 2010 році українські підприємства авіабудівної галузі планують побудувати до 20 літаків, план до кінця цього року – 7 літаків.
Про це прем`єр-міністр повідомила на брифінгу в Харкові.
«Якщо в 2006 і 2007 роках Україна не випустила жодного літака, то вже зараз ми можемо сказати, що цього року ми випустимо 7 літаків, наступного року ми ставимо завдання перед собою випустити 16-20 літаків, і це вже буде динамічний розвиток галузі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр зазначила, що на сьогоднішній день необхідно зосередити увагу на створенні спільних підприємств з Китаєм, Росією, Індією й африканськими країнами з виробництва літаків, оскільки в цих країнах також є серйозний потенціал в цій галузі.
На знімку (внизу): Літак Ан-140 в повітрі.
Фото сайту airliners.net