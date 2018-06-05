Маркевич: ми провалили гру (фоторепортаж)

Головний тренер Металіста Мирон Маркевич відповів на запитання журналістів на після матчевій прес-конференції по завершенню матчу з австрійським Штурмом, який харків’яни програли з рахунком 1:0.

М.Маркевич:

Ми не можемо зібрати торішній склад. Одні гравці пропускають матчі, інші ... Коельо далекий від своєї колишньої форми. А нові люди грають, як кажуть, з корабля на бал. Не той це футбол, який звикли бачити в Харкові. Не хочу образити команду суперника, але вона далеко не найсильніша з тих, з ким ми грали. Ми провалили гру, особливо в другому таймі. Після того, як помилився Майдана, почалася паніка в обороні.

Якщо минулого року ми могли вискочити за рахунок оборони, то зараз граємо жахливо. Команда розбалансована. Потрібно, щоб всі стали до ладу, тоді можна буде говорити про щось. Поки що Бордіян, Валяєв, Едмар, як ви бачите, - незамінні футболісти.

- Недооцінка суперника була сьогодні?

- Ні, не думаю. Я налаштовував хлопців, як міг. Штурм добре зіграв з Аустрією ... Та я й не бачив проблем, поки Майдана не зробив цю дитячу помилку. До цього ми контролювали хід гри, без шансів для суперника. Але такі помилки з-заду, які допускали Папа, Обрадовіч - не можу їх упізнати. Не тільки сьогодні ... Що ж, будемо виходити з цієї ситуації.

- Вам не вистачало травмованих гравців?

- Звичайно. Бордіян травмований, Валяєв і Едмар пропускали матч. Лисенко, хоча й новий гравець, але сьогодні ви побачили, що ми практично без нападу граємо ... Ці гравці - серйозна втрата для нас. Ми потрапили в таку ситуацію, не хочу виправдовуватися ... Але Слюсар першу гру грав ... Жажа поки що не грає в той футбол, який може. А нові футболісти на такому рівні не грали .. Хіба що, крім Єременко.

- Сьогоднішній результат - це нормально чи все-таки є збій?

- Звичайно, збій. Ми повинні були вигравати. У нас була серйозна розмова ... У команді кожен грає сам за себе, а це найстрашніший симптом. Колективу немає, і якщо раніше він був, то зараз ...

- Ганцарчика не вистачало?

- Не можна так говорити. У нього закінчувався контракт. А ті фінанси, які він запросив - ми порахували, що це дуже багато. Продали Северина, щось виручили за нього. Не те, що б ми хотіли його відправити, адже було і його бажання ...

На зніму: моменти гри Металіста зі Штурмом.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА