Суми організують Слобожанський міст - 2009

Харків. 24 вересня. УНІАН. З 24 по 26 вересня в місті Суми відбудеться VI Міжнародна універсальна виставка «Слобожанський міст - 2009».

Як передає кореспондент УНІАН, її організаторами виступили Сумська торгово-промислова палата та Сумська обласна державна адміністрація.

В рамках «Слобожанського мосту - 2009» буде проведено спеціалізовані виставки «Вироблено Сумщиною» і «Енергозбереження та енергоефективність», а також презентації інвестиційних проектів підприємств Сумської області та підприємств-учасників.

До участі у виставці запрошені підприємства та організації з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Грузії, Узбекистану, Литви, Німеччини, Італії, Болгарії, Польщі, Словаччини, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.

За словами організаторів, мета «Слобожанського мосту - 2009» – сприяння розвитку торгово-економічної та науково-технічної співпраці, кооперації підприємств і організацій, налагодженню нових і зміцненню існуючих ділових зв`язків.

Планувалося, що виставка «Слобожанський міст – 2009» відбудеться в рамках V Міжнародного економічного форуму «Інвестиції. Партнерство. Розвиток». Однак, як повідомив журналістам заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр ЦУПРО, ювілейний форум у цьому році не відбудеться через кризу.

«Кожний наступний форум повинен проходити краще, ніж попередній. Алу у зв’язку з кризою днями прийнято рішення провести V Міжнародний економічний форум «Інвестиції. Партнерство. Розвиток» у 2010 році. Але це не завадить нам провести на високому рівні виставку «Слобожанський міст – 2009»», - сказав О.ЦУПРО.