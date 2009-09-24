Тимошенко знову загадала про борги СРСР

Харків. 24 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО з 1 січня 2010 року планує відновити виплати заощаджень Ощадбанку СРСР. Про це вона заявила вчора увечері в Полтаві під час прямого ефіру на ТК «Місто».

«До 2008 року ми навіть не мали реєстру вкладників. Ми зробили його. Таких виявилося 8,5 млн. чол. У 2008 році ми сплатили 6,5 млн. чоловік компенсації по тисячу гривень. Залишилися ще 2 млн. чоловік, але Президент і парламент заблокували поправки до бюджету, де було закладено ці кошти. У 2009 році - криза. У 2010 році з 1 січня плануємо відновити виплати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, криза в країні зменшується, і кошти можна буде знайти.

«Після президентських виборів ми не матимемо протидії і відновимо цю програму», - сказала прем`єр-міністр.