Поблизу кордону прогриміли вибухи

14:01, 24 вересня 2009
Харьків
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НП у Воронежі: загинула людина

Харків. 24 вересня. УНІАН. У Воронежі внаслідок вибуху складу піротехнічних виробів постраждали 50 осіб, одна загинула.

Про це московському кореспонденту УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при прокуратурі РФ.

«23 вересня 2009 року в будові, розташованій у дворі житлового будинку по вулиці Червонопрапорній у місті Воронежі, о 12 годині 20 хвилин сталася пожежа, а потім вибух піротехнічних виробів, що зберігалися там. Внаслідок події загинув 48-річний технік тилу військової частини, розташованої поряд зі складом піротехніки, а також постраждали щонайменше 50 осіб, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено майно жителів будинків, розташованих у безпосередній близькості від епіцентру вибуху, будівлі зазначеної військової частини.

Зазначається, що огляд місця події не завершено до цього часу.

Оперативні підрозділи здійснюють розшук власника складу, щоб доправити його до слідчих.

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