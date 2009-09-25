В Донецьку розібралися з росмовою

Харків. 25 вересня. УНІАН. Сьогодні сесія Донецької обласної ради виступила проти проведення в регіоні консультативного референдуму про надання російській мові статусу державної поряд з українською.

З пропозицією розглянути на сесії проект «Про проведення в Донецькій області консультативного референдуму з виявлення волі громадян Донецької області щодо надання російській мові статусу державної поряд з українською» виступила Людмила КАЄТКІНА, депутат облради від Блоку Вітренко «Народна опозиція». Свою пропозицію вона аргументувала тим, що сьогодні в «Україні брутальним чином порушуються права людини на використання рідної російської мови, фактично здійснюється етноцид російського й російськомовного населення в країні, особливо гостро проблема дискримінації за мовним принципом здійснюється щодо громадян південного сходу України».

У свою чергу, голова постійної комісії облради, який виступив з приводу цієї пропозиції, з питань депутатської діяльності, етики, законності і правопорядку Володимир ГЕНСИЦЬКИЙ пояснив, що, на думку депутатів облради, «постановка даного питання сприятиме нагнітанню політичної напруги не тільки в області, а й у країні». Крім того, він нагадав, що питання, яке пропонують винести на консультативний референдум, має загальнодержавне значення і Конституцією України віднесено до компетенції Президента України.

В.ГЕНСИЦЬКИЙ також наголосив, що, згідно із статтею 6 «Закону України про Всеукраїнський місцевий референдум» визначено перелік питань, які вносяться на розгляд місцевих референдумів, але питання про надання російській мові статусу державної не входить в перелік питань, що вирішуються на місцевому референдумі.

Більше за те, він акцентував, що «результати таких референдумів не мають абсолютно ніякої юридичної сили», до того ж його проведення вимагатиме додаткового фінансування, тому підсумував: «Немає підстав для включення до порядку денного сесії даного питання».

Головуючий на сесії голова облради Анатолій БЛИЗНЮК підсумував: «Ця тема у нас відома, ми її проходили, у нас вже є рішення, що російська мова є регіональною - ми працюємо російською мовою, документація російською мовою. Нам говорять, що ми порушуємо, з нами судяться... Ну і що далі?». Він дорікнув Л.КАЄТКІНІЙ, що цією пропозицією їх політична сила лише створює піар своїй партії.

У результаті – більшістю голосів – 88 із 106 присутніх депутатів облради проголосували проти винесення на розгляд сесії питання про проведення консультативного референдуму.