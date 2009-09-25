У Києві хвалять Харків за високі темпи підготовки до Євро-2012

Харків. 25 вересня. УНІАН. Харків демонструє високі темпи підготовки до Євро-2012, і взаємодія всіх учасників цього процесу, а також роль генерального інвестора харківського проекту є визначальними для досягнення успішного результату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, керівник Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, в ході Інтернет-конференції на тему «Підготовка до Євро-2012 в Україні: йдемо за графіком?».

«На прикладі Харкова ми бачимо, наскільки важливими є згуртованість і націленість всіх учасників, причетних до підготовки міста, для успішної реалізації проекту. Саме завдяки тісній співпраці місцевої влади та головного інвестора і координатора проекту Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, Харків сьогодні демонструє високі темпи підготовки до Євро-2012», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, відповідаючи на одне з питань, заданих в рамках спілкування з учасниками Інтернет-конференції.

В ході діалогу також пролунала безліч запитань про фінансування підготовки до майбутньої європейської футбольної першості. М.ЛУБКІВСЬКИЙ акцентував увагу на тому, що Україна повинна виконати всі взяті на себе зобов`язання, а фінансування всіх об`єктів має здійснюватися згідно із затвердженим графікам. Він також відзначив, що сьогодні вже завершується реконструкція стадіону в Харкові, триває будівництво спортивних арен у Києві та Львові, а також споруджуються нові термінали в «Борисполі», тривають роботи з реконструкції аеропортів у всіх приймаючих містах.

Коментуючи питання про ситуацію з фінансуванням робіт у Міжнародному аеропорту «Харків», експерт підкреслив роль приватних інвесторів у цьому процесі. «Це чудово, що в Харкові є такі завзяті інвестори, які «хворіють» за долю Євро не на словах, а реальними справами», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

На знімку (внизу): реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА