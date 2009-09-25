ТЦ «Барабашове» пропонує допомогу «Слов’янському»

Харків 25 вересня. УНІАН. Адміністрація, профком та підприємці харківського Торгового центру «Барабашове» звернулися з листом до своїх постраждалих від пожежі колег з торгово-виставкового комплексу «Слов`янський» в Дніпропетровську, у якому пропонують допомогти у важкій ситуації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТЦ «Барабашове».

«Ми готові простягнути руку допомоги нашим дніпропетровським сусідам і надати торгові місця, складські приміщення і супутню інфраструктуру для продовження своєї діяльності підприємцями на час реконструкції ТВК «Слов`янський». Готові розглянути пільгові умови роботи і надати необхідну організаційну допомогу», - говориться, зокрема, у зверненні харків`ян.

Автори листа зазначають, що вони як ніхто розуміють всю тяжкість проблем, що виникли перед дніпропетровськими колегами, «оскільки самі опинялися в аналогічній ситуації і лише шляхом згуртованості та взаємної підтримки подолали її».

За словами підприємців, вони як категорія економічно активного населення України гостро переживають труднощі економічної кризи, а будь-які надзвичайні події, що призводять до втрати робочих місць і заробітку, на цьому фоні лише посилюють їхнє становище і членів їхніх сімей. «Подолати подібну ситуацію допоможе лише взаємовиручка, підтримка і практична допомога», - говориться в листі.

Прес-служба повідомляє, що сьогодні ТЦ «Барабашове» напрацював власний досвід боротьби з надзвичайними ситуаціями, повністю відновив звичний режим роботи і відкритий для того, щоб прийняти постраждалих колег-підприємців з ТВК «Слов`янський».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня пожежа повністю знищила ринок “Слов`янський” в Дніпропетровську, де було 940 торгових місць.