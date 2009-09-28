У східних областях приморозки на ґрунті

Харків. 28 вересня. УНІАН. Мінливу хмарність без опадів прогнозують синоптики на території України на 28 вересня.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, у східних областях 3-8° тепла, на поверхні грунту місцями очікується приморозки 0-3°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 26°.

На території Київщини утримається мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 6-11° тепла, вдень 17-22°; у Києві вночі 9-11°, вдень 20-22°.

27 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 16-21°, в Дніпрі біля Києва 17°.