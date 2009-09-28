Таврія - Металіст 0:0
Харків’яни на 5-му місці
Харків. 28 вересня. УНІАН. У матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу, який відбувся в неділю у Сімферополі, харківський Металіст зіграв унічию з місцевою Таврією.
Рахунок матчу 0:0, повідомляє Kharkiv EURO.
У складі Металіста грали: Горяїнов, Папа Гуйе, Обрадович, Майдана, Бордіян, Олійник, Зезе (Слюсар 62), Едмар, Валяєв (Єременко 71), Шелаєв, Джексон (Фредес 85).
Попередження отримали: Джуричич 83 - Едмар 41, Обрадович 43, Олійник 65.
До цього команди провели 24 матчі в чемпіонатах України. Металіст мав 12 перемог, 6 нічиїх і 6 поразок, різниця м’ячів – 29-22.
Після матчу у Сімферополі Металіст після 8 ігор набирає 14 очок і посідає 5-те місце в Турнірній таблиці.
Після 8-го туру з 22 очками лідирує Динамо, 20 - у Шахтаря і 17 - у Дніпра.
Таврія - 15, Іллічівець і Металіст - по 14, Карпати і Металург Д - по 12.
Арсенал і Оболонь - по 9, Ворскла - 8, Металург З і Зоря - по 7, Закарпаття - 6.
Останні місця в Турнірній таблиці посідають Чорноморець (4) і Кривбас (1).