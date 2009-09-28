Результати 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Харків. 28 вересня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу

Іллічівець - Ворскла 0:0

Чорноморець - Карпати 1:1 (Шандрук 79 - Федецький 78)

Шахтар - Оболонь 4:0 (Жадсон 18 пен., Ілсіньо 35, Кобін 84, Вілліан 88)

Таврія - Металіст 0:0

Раніше зіграли:

Динамо - Зоря 2:0 (Мілевський 22 пен., Гіоане 70)

Кривбас - Металург Д 0:1 (Мхітарян 62)

Закарпаття - Дніпро 0:2 (Гоменюк 42, 60)

Металург З - Арсенал 2:1 (Аржанов 7, Каськов 90 - Мазилу 43)

Після 8-го туру з 22 очками лідирує Динамо, 20 - у Шахтаря і 17 - у Дніпра.

Таврія - 15, Іллічівець і Металіст - по 14, Карпати і Металург Д - по 12.

Арсенал і Оболонь - по 9, Ворскла - 8, Металург З і Зоря - по 7, Закарпаття - 6.

Внизу таблиці Чорноморець з чотирма і Кривбас з одним балом.