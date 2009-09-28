Луценко сподівається «зупинити наркотрафік» у Харкові

Харків. 28 вересня. УНІАН. Капітана Сергія ЄВДОКИМОВА призначено начальником відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав 26 вересня на прес-конференції в Харкові повідомив міністр внутрішніх справ України Юлій ЛУЦЕНКО.

«Сьогодні начальником відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків призначено капітана ЄВДОКИМОВА», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Це син заступника міністра генерала Володимира ЄВДОКИМОВА. Але він пройшов підготовку в Кривому Розі, де найгірша ситуація з наркотиками», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр внутрішніх справ України висловив сподівання на результативну роботу нового керівництва ВБНОН.

«Наркотрафік треба зупинити», - резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.