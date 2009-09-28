Харківське метро перейшло у власність міста

Харків. 28 вересня. УНІАН. 25 вересня в Харківській міськраді представники Міністерства транспорту і зв`язку України підписали договір із міською владою про передачу ДП «Харківський метрополітен» з державної у комунальну власність, повідомляє Kharkiv EURO.

Представники Мінтрансу заявили, що після переходу метро у комунальну власність Харкова, держава продовжуватиме виділяти гроші на його будівництво.

«Харків став на 700 мільйонів багатше – така вартість метрополітену. Як показує досвід – передача метрополітену в комунальну власність сприятливо відбивається на його розвитку», - сказав головний фахівець Департаменту залізничного транспорту Мінтрансу Микола ПУЗИРЕНКО.

Акт на передачу ДП «Харківський метрополітен» у комунальну власність привезла до Харкова 27 серпня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що місту вже перераховано 75 млн. грн. для будівництва метро. «Я хочу перед вами відзвітувати, що вони вже, напевно, знаходяться у вас на рахунках у місті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.