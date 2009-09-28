Віталій Кличко переміг Кріса Ареолу (фото)

Харків. 28 вересня. УНІАН. Віталій КЛИЧКО переміг американського боксера Кріса АРЕОЛУ у бою за титул чемпіона світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі, повідомляє Kharkiv EURO.

Впродовж усього бою, який тривав 10 раундів, Віталій мав помітну позиційну і тактичну перевагу.

Ареола весь час ганявся за КЛИЧКОМ по рингу, намагаючись скоротити дистанцію, щоб дістати Віталія, але у відповідь незмінно наривався на потужні джеби і «двійки» українця.

В окремих епізодах АРЕОЛА йшов напролом крізь зустрічні удари КЛИЧКО. Іноді Віталій змушений був вдаватися до клинчу.

Намагання американця пробитися до ближнього бою так і не мали успіху до завершення бою – тяжкість ударів накопичувалася, що далося взнаки і стало дуже помітним наприкінці 10 раунду.

Перед 11 раундом тренери і судді вирішили не продовжувати бій через явну перевагу Віталія і загрозу здоров’ю Ареоли.

Ареола помітно плакав після зупинки бою. Це була його перша поразка в професійній кар`єрі.

Таким чином, справдилися слова Віталія, який під час своїх останніх приїздів до Харкова обіцяв, що поки що не збирається нікому віддавати пояс чемпіона.

Фото Павла Терехова