У Харкові не вийшли на маршрути трамваї і тролейбуси

Харків. 28 вересня. УНІАН. Сьогодні припинена робота Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» - трамваї та тролейбуси не виїхали на маршрути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту транспорту і зв`язку Євген ВОДОВОЗОВ.

За його словами, автотранспортні підприємства забезпечили вивіз харків`ян.

«На декількох маршрутах не вистачило автобусів, ми аналізуватимемо кожен такий випадок. Тепер нам залишається тільки чекати на реакцію уряду», - сказав Є.ВОДОВОЗОВ.

Прес-служба міськради нагадує, що трудовий колектив ХКП «Міськелектротранс» на загальних зборах затвердив превентивну зупинку роботи на один день і тижневий термін перед страйком. Критична ситуація склалася у зв`язку з невиплатою державою компенсації за провезення пасажирів пільгових категорій – за півтора року держбюджет не виплатив більше ніж 160 млн. грн.