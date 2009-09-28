30 вересня – сесія міськради

Депутати розглянуть понад 40 питань

Харків. 28 вересня. УНІАН. 30 вересня відбудеться чергова сесія Харківської міської ради. Як повідомляє сайт міськвиконкому, розпорядження про скликання 36-ї сесії Харківської міськради підписав міський голова Михайло ДОБКІН. Початок засідання - 30 вересня о 10.00. До порядку денного сесії включені 41 питання, які стосуються кадрових, земельних, бюджетних, містобудівних та інших сфер, а також реорганізації підприємства «Харківський метрополітен».

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