До Харкова прибула група китайських офіцерів

Харків. 28 вересня. УНІАН. До Харкова на навчання прибула група офіцерів з Китаю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, 18 старших офіцерів Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки приступили до занять зі спеціальної підготовки у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХУПС).

Наступні три місяці – до 26 грудня 2009 р. на факультеті АСУ та наземного забезпечення польотів авіації ХУПС вони будуть опановуватимуть військову науку в рамках курсів з підвищення кваліфікації фахівців ракетних військ.

Китайську національну групу під керівництвом полковника Лі ХАЙФЕНА розміщено у відремонтованому готелі військового університету «Зірка». Там для них командування видового вишу підготувало комфортабельні кімнати, розраховані на одного-два чоловіка.

Перший тиждень знаходження в Україні офіцерів піде на адаптаційний період, у ході якого з ними проведуть короткі ознайомчі заняття з вузом та ввідні лекції з курсу навчання, а також буде організовано відвідування етноісторичних та культурних місць Слобожанщини.

Навчання у військовому університеті проводиться виключно міжнародною російською мовою за допомогою трьох викладачів, які прибули разом із групою з Китаю.

Навчання китайських військовослужбовців проводиться на підставі двосторонньої угоди між Україною та КНР, яка була підписана у липні цього року у Пекіні.