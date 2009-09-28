Незабаром на дорогах з`явиться удосконалений «Візир»

Харків. 28 вересня. УНІАН. Найближчим часом на дорогах України з’явиться удосконалений вимірювач швидкості «Візир», який працюватиме тільки в автономному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 26 вересня на прес-конференції в Харкові.

«Ми замовляємо удосконалений «Візир», який буде працювати тільки в автономному режимі. Холодна відеокамера, не звертаючи уваги на того, хто за кермом, буде фіксувати порушення. Більше того, без зупинки водія, який точно запропонує хабар», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр внутрішніх справ спростував закиди щодо необ’єктивності роботи приладу «Візир».

«Ми маємо підтвердження з Держстандарту, що «Візир» і в автономному, і в неавтономному режимі дає точні дані», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО розкритикував бажання деяких «сильних світу цього» уникнути відповідальності за порушення на дорогах.

«Це спроба сильних світу цього ухилитися від відповідальності. Якщо після «Візиря» треба ще зупиняти водія – це прямий шлях до корупції», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На підтвердження ефективності роботи приладу «Візир» і збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що від моменту введення нових штрафів «на 2 тис. 112 менше вбитих на дорогах».

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО повідомив, що Генпрокуратура винесла припис начальнику ДАІ України Сергію КОЛОМІЙЦЮ з вимогою припинити штрафувати дорожніх порушників без їх відома. Тобто, тепер, згідно з розпорядженням ГПУ, працівники ДАІ мають зупиняти водіїв і разом з ними складати протокол, а не просто фіксувати «Візирем» перевищення швидкості, виписувати штрафи і надсилати поштою «листи щастя».

Якщо розпорядження не виконується, то водій може подавати до суду, повідомив Ю.БОЙЧЕНКО.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ України Олександр САВЧЕНКО запевнив, що Генпрокуратура не забороняла Державтоінспекції використовувати прилад «Візир» для фіксації перевищення автомобілями швидкісного режиму.

Довідка УНІАН. Пристрій «Візир» виробляється в Санкт-Петербурзі компанією «Ольвія». Вартість одного апарату в Росії становить близько 2,8 тис. дол. Візуально «Візир» нагадує звичайний ручний радар, який визначає швидкість руху автомобіля. Прилад забезпечує фіксацію інформації про дату, час і швидкість руху автомобіля (погрішність - 2 км/год.). «Візир» також може бути використаний як фотоапарат або відеокамера для зйомки місця ДТП.