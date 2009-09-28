Фельдман радить владі створити регіональне лобі

Харків. 28 вересня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ), уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, мера Харкова Михайла ДОБКІНА, секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА та голови Харківської облради Сергія ЧЕРНОВА з пропозицією про спільне лобіювання інтересів міста і області під час розробки державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, про це йдеться у його зверненні до представників регіональної влади.

«У нинішньому непростому бюджетному році, завдяки об`єднанню зусиль депутатів-харків`ян, керівників міста і області нам вдалося спільно вирішити такі питання, як передача «Харківського метрополітену» в комунальну власність, виділення коштів на будівництво нових станцій метро, виділення державних інвестицій на підготовку Харкова до Євро-2012, оздоровлення фінансово-економічної ситуації на окремих підприємствах і багато іншого», - зазначає О.ФЕЛЬДМАН.

Наголосивши, що це спільна заслуга і спільне напрацювання для подальшої роботи, депутат закликав місцеву владу відстоювати інтереси регіону в центральних органах влади. «З огляду на початок бюджетної дискусії, звертаюся до вас з пропозицією про продовження спільного лобіювання інтересів міста Харкова і Харківської області в рамках бюджетного процесу-2010», - закликає народний депутат.

При цьому сам О.ФЕЛЬДМАН не вважає таке лобіювання регіональних інтересів некоректним, оскільки, за його словами, депутати і представники місцевої влади діють відкрито, легально і в рамках правового поля.

Водночас він нагадав, що парламентське регіональне депутатське об`єднання «За Харківщину!» за час своєї роботи ініціювало понад 150 різних звернень, листів і запитів до керівників центральних органів державної влади з метою вирішення нагальних проблем харківських промислових підприємств, установ охорони здоров`я, соціального захисту, культури, науки і освіти. «Ініціативи ДО «За Харківщину!» завжди мають підтримку, і ніколи не залишаються без особистої уваги з боку прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО», – підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.