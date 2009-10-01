Посадовець Харківської філії земкадастру попався на хабарі в $ 5 тис.

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Працівники Північно-Східного міжрегіонального антикорупційного бюро (м. Харків) центрального АКБ ГУБОЗ МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України під час отримання хабара затримали одного з керівників Харківської філії земельного кадастру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як встановили оперативники, посадовець вимагав та отримав хабара у сумі 5 тисяч доларів за звірку обмінного файла та видачу картки обліку земельної ділянки.

За матеріалами Антикорупційного бюро Генеральною прокуратурою України стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.