Під час полювання застрелили 13-річного підлітка

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Донецькій області під час полювання убито 13-річного підлітка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, мати підлітка заявила про пропажу 13-річного сина, який поїхав на полювання зі своїм 17-річним братом і його 25-річним приятелем, але загубився і не повернувся додому.

Як зазначила слідчий Краснолиманського міськвідділу міліції Юлія СЕЙТУМИРОВА, слідчо-оперативна група, яка виїхала за місцем проживання сім`ї, відразу ж опитала старшого брата зниклого хлопчика, який «тут же приголомшив співробітників міліції, що це він ненавмисно з рушниці потрапив у голову своєму молодшому братові». Наступного дня хлопець показав місце, де все сталося, і де вони з приятелем закопали загиблого. Підлітка з вогнепальним пораненням в голову правоохоронці знайшли на метровій глибині в лісовому масиві селища Дробишеве, неподалік знайшли і рушниці, кинуті горе-мисливцями.

Було порушено кримінальну справу за ст. 119 Кримінального кодексу України – необережне вбивство.

Проте, як сказала Ю.СЕЙТУМИРОВА, здійснені слідчі дії змусили засумніватися в правдивості свідчень старшого брата. За її словами, «неточності й нестиковки в його розповіді все більше впадали в очі, і в якийсь момент хлопець не витримав і зізнався, що постріл зробив зовсім не він, а його старший друг, який показував йому, як треба користуватися рушницею».

За словами слідчого, допитаний 17-річний хлопець наполягав, що постріл був випадковий, а причину своєї поведінки пояснив тим, що товариш попросив узяти провину на себе. Річ у тому, що цей 25-річний товариш раніше був неодноразово судимий, тому він пояснив напарникові, що братові швидше повірять у смертельний постріл з необережності.

За словами слідчого, необхідно провести ще цілий ряд експертиз, які й дадуть відповідь, чи дійсно це вбивство було скоєне з необережності, чи постріл був цілеспрямованим.

За словах Ю.СЕЙТУМИРОВОЇ, 25-річний житель селища Дробишеве на даний час арештований. Триває слідство.