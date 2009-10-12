12 жовтня ціни на валюту в Києві майже не змінилися

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У понеділок, 12 жовтня, київські банки купують американську валюту в середньому по 8,28 грн./дол., курс не змінився порівняно з 11 жовтня, продають – по 8,36 грн./дол., що на 0,4% дорожче, повідомляє Kharkiv EURO.

За даними Finance.ua, пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,19-8,33 грн./дол., з продажу – в межах 8,33-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,9% порівняно з 11 жовтня, і сьогодні становить 12,18 грн./євро, продажу – майже не змінився – 12,37 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,32 грн./євро, з продажу – в межах 12,28-12,55 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 жовтня знизився на 1,7% і становить 0,2707 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 0,8% - до 0,2835 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2075-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,278-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,28 грн./дол., продажу – 8,35 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,30 грн./дол., з продажу – в межах 8,33-8,40 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,8% з 11 жовтня, і сьогодні становить 12,20 грн./євро, продажу – не змінився – 12,37 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,05-12,25 грн./євро, з продажу – в межах 12,32-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 11 жовтня знизився на 3,8% і становить у середньому 0,2646 грн./рубль, продажу – на 0,8% – 0,2844 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2075-0,2770 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,25/8,40 грн., євро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,25/8,40 грн., євро – 11,90/12,50 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,26/8,36 грн., євро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,81475, до російського рубля – 0,27053.