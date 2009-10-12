У Харкові обіцяють затопити 13 жовтня

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Опалювальний сезон у Харкові розпочнеться 13 жовтня.

Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на першого заступника міського голови Олександра КРИВЦОВА.

Відповідне розпорядження міський голова підписав з урахуванням даних синоптиків, які спрогнозували на найближчі дні в Харківської області значне зниження температури. Так, 14 жовтня вночі температура опуститься до -2.+2ºС, вдень – до +3.+8ºС.

Комунікації міста Харкова практично готові до опалювального сезону, і протягом 10-14 днів усі житлові будинки, підключені до центрального опалення, будуть з теплом, повідомляє сайт.