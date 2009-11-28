Сьогодні - День пам`яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років

Харків. 28 листопада. УНІАН. Сьогодні в Україні відбудеться низка меморіальних заходів з вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 8.45 Президент України Віктор ЮЩЕНКО поклав квіти до Меморіального знака жертвам Голодомору (Михайлівська площа).

О 9.00 у Софійському соборі глава держави буде присутнім на чині і молитві за померлими від голоду за участю керівників релігійних організацій України, вищих посадових осіб держави.

О 15.15 на території Державного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» (Київ, вул. Мазепи 15А) за участю В.ЮЩЕНКА розпочнуться меморіальні заходи.

15.15 - Скорботна хода, покладання до підніжжя Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні горщиків зі свічками та «колосків пам’яті»

15.50 відбудеться звернення Президента України до Українського народу

16.00 - Національна хвилина мовчання