Аваков звернувся до жителів області з нагоди дня пам’яті жертв Голодомору

Харків. 28 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ звернувся до мешканців Харківщини з нагоди роковин вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

«Шановні слобожанці! Дорога громадо!

У ці трагічні для кожного українця дні звертаюсь, насамперед, до ваших душ і сердець.

В останні тижні листопада ми зі скорботою згадуємо жертв трагедії українського народу – Голодомору 1932-33 років. Близько шести мільйонів заморених голодом, знищених злою волею держави за півроку.

Причина Голодомору – не природні катаклізми, посуха чи неврожай. Голод був організований штучно, за наказами держави, з метою провести колективізацію та зламати опір селянства.

У селян забирали не лише зерно, але й усі продукти харчування. Що не могли забрати – нищили на місці. Охоплені голодом українські села оточили військами, голодних селян-втікачів виганяли з міст і повертали в села – помирати. Причина таких дій – в ідеології, яку сповідувала радянська держава.

Для харків’ян ця трагедія є особливою.

Так склалася доля, що Харкову випало в той жахливий час бути столицею України, і саме Харків ввійшов в скрижалі історії як «столиця Голодомору».

Тому саме ми маємо донести до нащадків правду про нашу історію, віддати шану безвинно убієнним.

Голодна смерть не розділяла людей за національністю чи релігійною ознакою. Від Голодомору постраждали всі, хто вважав українську землю своєю Батьківщиною, всі народи, які населяли цю землю. Це є наша спільна трагедія і наш спільний біль.

Зло, вчинене сталінізмом, має бути назване злом і засуджене.

В День пам’яті жертв Голодомору закликаю вас у відповідності до своїх релігійних традицій згадати про всіх замучених голодом. Закликаю кожного засвітити цього дня свічку пам’яті – знак нашої скорботи і світло нашої надії. Свічки у вікні стануть поминальними свічками за батьками, дідами, прадідами, вони освітять майбутнє без жертв, без насильства, без жахів.

Вічна шана і незгасна пам’ять безвинно убієнним жертвам Голодомору» - йдеться у зверненні А.АВАКОВА.