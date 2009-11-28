Аваков: трагедія 1932-1933 років для Харківщини є особливою

Харків. 28 листопада. УНІАН. Для Харківщини трагедія 1932-1933 років є особливою, адже саме Харків став столицею Голодомору, кожен четвертий мешканець області загинув від голоду.

Про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, звертаючись до учасників урочистих заходів, які пройшли в рамках вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років біля Пам’ятного знаку – хреста жертвам Голодомору в Молодіжному парку у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, керівник області висловив переконання, що нинішнім поколінням «необхідно повністю усвідомити трагедію тих років, аби не допустити повторення, і не увічнювати пам`ять організаторів масового голоду (Косіора, Постишева) в назвах вулиць, майданів та установ».

Біля Хреста жертвам Голодомору в Молодіжному парку пройшла панахида за загиблими в 1932-1933 роках. Керівництво облдержадміністрації, представники громадських організацій, мешканці Харківщини поклали траурні вінки, композиції із житніх та пшеничних колосків і горщиків з пшеницею до пам’ятника жертвам Голодомору.

Учасники вшанування пройшлися Скорботною ходою від Молодіжного парку до майдану Свободи, де взяли участь у загальнонаціональній акції «Запали свічку».

Після того як учасники заходів переглянули пряму трансляцію виступу Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Києві, була оголошена загальнонаціональна Хвилина мовчання.

Харків’яни запалили свічки у пам`ять про загиблих в роки Голодомору й виклали символічний хрест із лампад.