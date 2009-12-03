В четвер у Харкові сонячно

Харків. 3 грудня. УНІАН. У четвер, 3 грудня, у Харкові сонячно. Температура вранці 2-3° тепла, вдень 5-6°.

В Україні в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. У західних областях подекуди туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с, у Криму та східній частині вранці і вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 6-11°, в Криму 12-16°.

У Київській області у четвер очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.