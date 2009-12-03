Глава СБУ дав Харкову рекомендації з безпеки під час Євро-2012

Харків. 2 грудня. УНІАН. Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО у середу, перебуваючи з робочою поїздкою у Харкові, відвідав стадіон «Металіст» і під час наради з представниками місцевих органів влади та адміністрацією стадіону дав рекомендації щодо забезпечення безпеки під час проведення Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, під час наради з урахуванням розпорядження Президента України «Про антитерористичне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» В.НАЛИВАЙЧЕНКО зосередив увагу присутніх на необхідності дотримання правил і вимог, які висуваються УЄФА для забезпечення безпеки громадян під час проведення міжнародних футбольних матчів.