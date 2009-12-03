Стороженко розповів, за що ФІФА оштрафувала Україну на ?50 тис.

Харків. 3 грудня. УНІАН. ФІФА покарала Україну за безлади, які влаштували українські фанати на матчі проти Англії в межах відбіркового циклу чемпіонату світу 2010 року, який відбувся 10 жовтня на «Дніпро-Арені».

Про це заявив перший віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко, інформує Kharkiv EURO з посиланням на new-most.info.

За його словами заступника голови Харківської облдержадміністрації, українська Федерація оштрафована на 50 тисяч євро. Стороженко додав, що «наступного разу санкції будуть суворіші».

Нагадаємо, під час матчу Україна - Англія у Дніпропетровську вболівальники закидали поле фаєрами. Раніше передбачалося, що ФІФА може дискваліфікувати стадіон «Дніпро-Арена» або зобов`язати збірну України провести матч при порожніх трибунах.

Як повідомляв УНІАН, подібні ситуації цього року траплялися у ході внутрішнього чемпіонату України. Зокрема, Федерація футболу України навесні 2009 р. змушена була штрафувати деякі українські клуби, в тому числі й харківський «Металіст», за негідну поведінку уболівальників під час матчів.

На знімку: фани на трибунах палять фаєри під час одного з матчів «Металіста».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА