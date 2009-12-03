Наливайченко: СБУ проведе перевірку документів «Таргета»

Харків. 3 грудня. УНІАН. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що СБУ проведе оперативну і дослідчі перевірки документів, які, за інформацією деяких ЗМІ, були знайдені при виїмці паперів у офісах торгової групи «Таргет». Нібито співробітники СБУ вилучили список, у якому викладені розміри хабарів і держструктури, яким вони давалися.

Як повідомляє Медіа-група «Об’єктив», Наливайченко запевнив, що справа «Таргета» буде ретельно розслідувана.

«Справу Зварича саме так і починали. На одній з колегій СБУ я показав документи, де було зафіксовано, що, коли, кому і скільки він давав. Тепер справа має хороші перспективи. Хороші у тому сенсі, що будуть затримані і покарані головні фігуранти. Отже ті, хто їм сприяв у Києві, хай не сплять і готуються відповідати на питання слідчого і прокуратури», - сказав Наливайченко.