3 грудня євро подорожчало, на відміну від долара

Харків. 3 грудня. УНІАН. уУ четвер, 3 грудня, українські банки купують американську валюту в середньому по 7,99 грн./дол., продають – по 8,06 грн./дол., курс не змінився порівняно з 2 грудня, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,02 грн./дол., з продажу – в межах 8,04-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках, за даними Finance.ua,підвищився на 0,3%, порівняно з 2 грудня, і сьогодні становить 12,02 грн./євро, продажу – не змінився – 12,22 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,92-12,11 грн./євро, з продажу – в межах 12,14-12,35 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 2 грудня, підвищився на 0,6% і становить у середньому 0,2705 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2796 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2740 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,99 грн./дол., продажу – 8,05 грн./дол. Курс майже не змінився з учорашнього дня.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-8,02 грн./дол., з продажу – в межах 8,02-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо змінився, порівняно з 2 грудня, і сьогодні становить 12,03/12,19 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,92-12,11 грн./євро, з продажу – в межах 12,14-12,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 2 грудня, підвищився на 0,6% і сьогодні становить 0,2697 грн./рубль, продажу – знизився на 0,2% – до 0,2798 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2740 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2749-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на 3 грудня в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/8,07 грн., євро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,2400/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,98/8,08 грн., євро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,97/8,07 грн., євро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,2690/0,2790 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 3 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9905, до євро – 12,057664, до російського рубля – 0,275.