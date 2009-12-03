СБУ може поновити проти харківської міськради кримінальну справу

Харків. 3 грудня. УНІАН. Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в ефірі одного з харківських телеканалів заявив, що СБУ готова відновити кримінальні справи, у яких фігурувала харківська мерія. Він розповів, чому СБУ припинила стару кримінальну справу, повідомляє Медіа-група «Об’єктив».

Облуправління СБУ в березні 2008 року діяло абсолютно правильно і законно при виїмці документів в мерії, вважає Валентин Наливайченко. Але тоді мерія не дала здійснити слідчим СБУ необхідні процесуальні дії. «Для цього й знадобилися бійці «Альфи», щоб захистити слідчих від протидій чиновників», - сказав Наливайченко.

Водночас, говорить шеф СБУ, його зовсім не здивувало вирішення Апеляційного суду Полтавської області про незаконність порушення кримінальної справи слідчим управлінням СБУ відносно мерії.

«Правильно, що апеляційний суд не дав нам зробити процесуальні дії, після того, як ми зупинилися. Так, ми зупинилися. Все зрозуміло. Тому що проти нас стоять народні депутати, проти нас стоїть людина, яка безпосередньо була викрита в корупції

Як прізвище людини, яка, на думку Наливайченка, стоїть проти СБУ, він не сказав. Але натякнув: «рукописи не горять».

«Єдине, що я хочу нагадати, - сказав Наливайченко, - що наші документи не горять… Пам`ятаєте, як у Булгакова рукопису не горять... І найближче правопорушення, яке буде здійснено особами, проти яких ми тоді працювали, я вас запевняю, все буде поновлено».