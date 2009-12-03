Харківщина скоротила борги із зарплати

Харків. 3 грудня. УНІАН. У Харківській області в листопаді загальна заборгованість із заробітної плати зменшена на 27,5 млн. грн. і становить 121 млн. грн.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

«Упродовж листопада 2009 року заборгованість із заробітної плати на підприємствах області зменшена на 27,5 млн. гривень», - заявив І.ТЕРЕХОВ після проведеної селекторної наради, на якій обговорювалися з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного Фонду України.

І.ТЕРЕХОВ наголосив, що найбільша частка існуючої на сьогодні заборгованості припадає на економічно активні промислові підприємства області. Саме тому, на його думку, «завод ім. Малишева, авіаційний завод та завод ім. Шевченка потребують підвищеної уваги» з боку влади.