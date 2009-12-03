В суботу Київ покинуть Ющенко, Тимошенко і Янукович

Харків.3 грудня. УНІАН. У суботу, 5 грудня, Харків планують відвідати Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і керманич української опозиції, кандидат у Президенти Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляють кожна із прес-служб керівників, в суботу всі троє візьмуть участь в урочистій церемонії відкриття реконструйованого до Євро-2012 стадіону «Металіст».

Крім того, В.ЮЩЕНКО візьме участь у зборах, присвячених питанням місцевого самоврядування.

Ю.ТИМОШЕНКО має намір відвідати підприємство «Турбоатом».

Лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ відвідає Чугуїв, де поспілкується з виборцями, і, крім поїздки на «Металіст», виступить на телебаченні.