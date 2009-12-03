Фельдман вважає, що фальсифікацій на виборах не буде

Харків. 3 грудня. УНІАН. Масштабних фальсифікацій на майбутніх виборах Президента України не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Харкові висловив народний депутат України від БЮТ, радник прем’єр-міністра України Олександр ФЕЛЬДМАН.

На його думку, ця тема була штучно перебільшена ще «на минулих виборах».

О.ФЕЛЬДМАН підкреслив, що фальсифікації будуть неможливі «не через те, що ми стали моральними та вищими», а тому, «що це буде технічно неможливо».

«Ми відстоїмо свої голоси – це точно. Я думаю, що це зроблять і Партія регіонів, й інші партії. Ми сьогодні не шкодуємо ані часу, навчаючи людей, ані сил, ані навіть коштів, щоб це відбулося максимально прозоро», - запевнив О.ФЕЛЬДМАН.

«Я не думаю, що будуть великі фальсифікації, якщо не буде якого-небудь форс-мажору. У всякому разі, я в це не вірю», - резюмував О.ФЕЛЬДМАН.