Стороженка нагородили пістолетом
17:30, 03 грудня 2009Харьків
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У комплекті - 2 магазини
|Сергій Стороженко
Як повідомляє сайт ОДА, у наказі СБУ наголошується, що С.СТОРОЖЕНКА нагороджено «за сприяння Службі безпеки України у вирішенні покладених на неї завдань, значний особистий внесок у справу зміцнення державної безпеки України та розслідування кримінальної справи щодо голодоморів в Україні в 1932-1933 рр, роботу з покращення рівня соціально-побутового забезпечення співробітників Управління Служби безпеки України в Харківській області».
Пістолет «Форт-14ТП-03» вручено у комплекті з 2 магазинами.
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