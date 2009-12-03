Стороженка нагородили пістолетом

Харків. 3 грудня. УНІАН. Служба безпеки України нагородила заступника голови Харківської облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА пістолетом «Форт».

Як повідомляє сайт ОДА, у наказі СБУ наголошується, що С.СТОРОЖЕНКА нагороджено «за сприяння Службі безпеки України у вирішенні покладених на неї завдань, значний особистий внесок у справу зміцнення державної безпеки України та розслідування кримінальної справи щодо голодоморів в Україні в 1932-1933 рр, роботу з покращення рівня соціально-побутового забезпечення співробітників Управління Служби безпеки України в Харківській області».

Пістолет «Форт-14ТП-03» вручено у комплекті з 2 магазинами.