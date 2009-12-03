Яценюк про те, з чого може жити країна

Харків. 3 грудня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує на необхідності реалізації послідовної державної політики в сфері сільського господарства.

Про це він сказав під час зустрічі з головами сільських рад Полтавської області, при цьому виклавши свій план відродження села, повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Кандидат у Президенти зазначив, що держава має розвивати сільськогосподарське виробництво за допомогою дотацій, пільгових кредитів на сільськогосподарську техніку. За його словами, найголовніше - сформувати внутрішній ринок сільгосппродукції. Він вважає, що «треба закрити кордони «для неякісної дешевої й контрабандної імпортної продукції».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що для відновлення села треба розвивати великотоварне господарство, однією з головних складових якого має стати переробна промисловість на селі. За його словами, завдання має бути таке: «у Європі торгуємо не зерном, в Європі торгуємо борошном, вже переробленим м`ясом, молочними продуктами». Він наголосив, що якщо в селі з’явиться переробна промисловість, то з’являться робочі місця.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що одним із основних пунктів його плану відродження села має стати мотивація розвитку села через перерозподіл бюджетних коштів. «Треба, щоб була зацікавленість - зв’язка між тим, скільки ви зібрали податків, і тим, скільки у вас залишилося в бюджеті», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що необхідно «ретельно спроектувати будівництво капітальних інфраструктурних об’єктів у селі, аби не було як зараз, коли 70% коштів втратили на об’єктах незавершеного будівництва». Він підкреслив, що «проект села треба розробити так само, як проект усієї країни». «Немає проекту – ти не розумієш що робити», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що «треба, щоб село запрацювало і почало заробляти». Він зазначив, що «питання фінансування села полягає не в тому, як буде поділено бюджетний кодекс, бо там ділити нічого - нуль на нуль завжди дає нуль, що б ти з ним не робив». За його словами, питання в тому, «чи зможемо ми запустити в селі економічне життя, чи зможемо ми отримати ринок сільськогосподарської продукції».

А.ЯЦЕНЮК зазначає, що «єдиний капітал, який сьогодні є в України, - це земля і сільське господарство». «Це те, на чому можна заробляти, з чого може жити країна», - додав він.

Кандидат в Президенти зазначив, що сьогодні треба вирішити два завдання - «нагодувати Україну дешевими і якісними продуктами харчування, а також вийти на зовнішній ринок - повернути російський ринок і завоювати європейський». «І без села, без землі нічого не зробиш», - додав політик.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що такі зміни не відбудуться за один рік, і «для цього треба роки послідовної державної політики в сфері сільського господарства».