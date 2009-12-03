СБУ може поновити кримінальну справу проти Харківської мерії (фото)

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не виключає, що кримінальна справа, яка була порушена в 2008 році стосовно посадових осіб Харківської міської ради за фактами розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, може бути поновлена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава СБУ сказав під час виступу на харківському обласному телебаченні.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що харківська СБУ, яка в березні 2008 року вилучала документи у міськраді для перевірок, діяла цілком законно.

«Не «Альфа» штурмувала, а заходили слідчі на основі санкції, в тому числі і прокурора. І ті дії, які наша Служба згідно із законом мала здійснити процесуально, - і не дала тоді здійснити мерія. Для цього й знадобилися бійці «Альфи» - щоб захистити слідчих від протидії чиновників», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО і додав, що не бачить іншого шляху боротьби з корупцією, окрім як задокументовувати неправові дії посадовця і «вилучити, згідно з законом, документи, які підтверджують його корупцію».

При цьому глава СБУ наголосив, що особисто не був здивований рішенням апеляційного суду Полтавської області, який визнав незаконним порушення кримінальної справи стосовно посадовців харківської мерії. За його словами, до такої логічної ухвали суду призвело затягування розслідування через спротив деяких посадових осіб.

«Так, ми зупинилися, тому що проти нас стоять народні депутати, проти нас стоїть людина, яка безпосередньо була викрита в корупції», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, але не назвав прізвища.

При цьому він висловив переконання, що при нових правопорушеннях справа може бути поновлена.

«Я хочу нагадати, що наші документи не горять. Пам`ятаєте, як у Булгакова - рукописи не горять. І найближче правопорушення, яке буде здійснене особами, проти яких ми тоді працювали, я вас запевняю, все буде поновлено», - заявив глава СБУ.

На знімках внизу: керівники Харківської міськради під час виїмки документів працівниками харківської СБУ в березні 2008 року.

Фото УНІАН