УЄФА назве українські міста, які прийматимуть Євро-2012, 11 грудня?
Так вважають у Польщі
Харків. 9 грудня. УНІАН. УЄФА навряд чи буде відкладати затвердження українських міст організаторами фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році з 11 грудня на інший термін.
Таку думку висловив УНІАН голова правління компанії PL2012, котра координує підготовку Польщі до Євро-2012, Марчін ХЕРРА.
«Нічого про це не знаю. Думаю, що 11 грудня це той момент, коли треба оголосити таке рішення», - сказав він.
Керівник PL2012 відзначив необхідність винесення остаточного рішення, оскільки це додатково змобілізує українських організаторів зосередитися на вирішенні поточних завдань в рамках організації чемпіонату, а не витрачати час на дискусії.
«Гадаю, це буде дуже добрий мотиватор, аби добрі декларації трансформувати в дії», - сказав він.
На думку М.ХЕРРИ, УЄФА затвердить українські міста-організатори та підтвердить право Києва приймати фінальний матч чемпіонату.
«Думаю, що вони (УЄФА) хотіли б закрити ці питання, аби можна було сконцентруватися на (наступній) роботі», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у травні УЄФА затвердила організаторами Євро-2012 чотири польські міста, відклавши остаточне рішення щодо українських міст на грудень цього року.