Повідомлення про вибухівку в російському потягу виявилося неправдивим

Харків. 9 грудня. УНІАН. Повідомлення про нібито закладену вибухівку в потягу російського формування №7 «Санкт-Петербург – Севастополь», який у вівторок був зупинений у Мерефі під Харковом для термінової перевірки, виявилося неправдивим.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, у ході перевірки одного з вагонів спеціалісти вибухово-технічної служби встановили, що вибухової речовина в пакеті, який було видалено і знешкоджено після евакуації пасажирів, не було.

Весь поїзд було ретельно перевірено спеціалістом-кінологом зі службовою собакою на предмет наявності вибухових речовин у вагонах, під час цієї перевірки вибухонебезпечних речовин також виявлено не було.

О 20.00 потяг було подано для посадки пасажирів, поїзд вирушив за маршрутом о 21.36. Затримка руху поїзда становила 3 год. 34 хв.

За даними ЦЗГ, 8 грудня близько 18.00 до органів міліції надійшла інформація про те, що в поїзді №7 сполученням «Санкт-Петербург – Севастополь» знаходиться пакет з вибухівкою.

О 18.10 поїзд було зупинено на станції «Мерефа» для проведення перевірки. Місце події було оточено працівниками міліції, проведена евакуація пасажирів з дванадцяти вагонів загальною кількістю понад 250 осіб.

Як повідомляв УНІАН, у поїзді російського формування №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» у вагоні №9 провідником був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій. О 18.10 поїзд був зупинений на станції «Мерефа» і виведений на запасні колії. Пасажири поїзда були екстрено евакуйовані. Підозрілий предмет був знищений на платформі станції вибухотехніками шляхом підриву. На час повідомлення в поїзді працювали спецслужби України.