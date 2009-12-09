Курси валют у банках Харкова

Долар 7,95 - 7,97 грн.

Харків. 9 грудня. УНІАН. На 9 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,95 грн. (продаж - 8,01 грн.), євро - 11,78 грн. (11,8 грн.), Базис - 7,957 (8,035), 11,7 (11,92), Реал-банк - 7,97 (8,04), 11,85 (12) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України встановив на 9 грудня такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.4500 (на 8 грудня – 798.4000) 100 EUR – 1179.6300 (на 8 грудня – 1180.5941) 10 RUR – 2.6453 (на 8 грудня – 2.7044).

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