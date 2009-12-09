Ярославський вклав у проекти Євро-2012 понад 1 млрд. грн.

Харьков. 9 декабря. УНИАН. В реконструкцию и строительство различных объектов в ходе подготовки Харькова к Евро-2012 на сегодняшний день вложено 1 млрд. 175 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ в своем выступлении на Международном инвестиционном форуме «Инвестиции в Харьков».

В частности, по его данным, на реконструкцию тадионса «Металлист»вложено 325 млн. грн., на строительство терминала и реконструкцию аэродромного комплекса Международного аэропорта «Харьков» – около 640 млн. грн., на ремонт дорожного покрытия нескольких улиц – 40 млн. грн., на строительство Детской футбольной академии ФК «Металлист» – 80 млн. грн., на реконструкцию учебно-тренировочной базы ФК «Металлист» – 90 млн. грн.

В общении с отечественными и иностранными инвесторами А.ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что деятельность группы DCH, по его мнению, может служить примером вложения инвестиций в отдельно взятый город, и успех был предопределен позицией местных властей.

«В Харькове здоровый инвестиционный климат, что обеспечено нормальным отношением городской и областной власти к бизнесу и инвесторам», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 8-9 декабря в Харькове проходит Международный инвестиционный форум «Инвестиции в Харьков». В форуме принимают участие компании из стран Европы, Америки, Азии, в частности из Великобритании, Германии, Франции, Польши, Хорватии, США, России, Китая, а также представители крупнейших финансово-промышленных групп Украины, таких как SCM, DCH, группа «Приват», и ведущих бизнес-групп и компаний Харькова.

Справка УНИАН. DCH – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, влиятельный украинский бизнесмен, входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинцев (по версии журнала «Корреспондент», 2009 г.), генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012.

Группа DCH консолидирует большую часть активов одной из старейших и мощнейших ФПГ Украины – группы «УкрСиббанк». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. С 2007 года DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города, в частности стадион «Металлист» и Международный аэропорт «Харьков».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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