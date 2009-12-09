У Харкові під завалом землі загинув шукач металів

Харків. 9 грудня. УНІАН. У Харкові на покинутій території в районі заводу «Світло шахтаря» під завалом землі знайдено тіло 26-річного чоловіка.

Як повідомляють «Об’єктив-новини»,кілька років загиблий чоловік добував із землі метал, здавав його і жив за рахунок виручених грошей. На сполох забили рідні чоловіка, коли той не прийшов додому ночувати.

Очевидці розповідають, що внаслідок тривалого риття землі утворилася печера, де й поховав сам себе шукач металів.

Рятувальники знайшли тіло чоловіка у понеділок. На їхню думку, він загинув відразу. Ймовірно, на нього звалилося понад 2 тонни землі.

Припускають, ніби цей «бізнес» приносив чоловікові близько 200 гривень на день.