У Харкові під завалом землі загинув шукач металів
19:43, 09 грудня 2009Харьків
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Йому було 26 років
Харків. 9 грудня. УНІАН. У Харкові на покинутій території в районі заводу «Світло шахтаря» під завалом землі знайдено тіло 26-річного чоловіка.
Як повідомляють «Об’єктив-новини»,кілька років загиблий чоловік добував із землі метал, здавав його і жив за рахунок виручених грошей. На сполох забили рідні чоловіка, коли той не прийшов додому ночувати.
Очевидці розповідають, що внаслідок тривалого риття землі утворилася печера, де й поховав сам себе шукач металів.
Рятувальники знайшли тіло чоловіка у понеділок. На їхню думку, він загинув відразу. Ймовірно, на нього звалилося понад 2 тонни землі.
Припускають, ніби цей «бізнес» приносив чоловікові близько 200 гривень на день.
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