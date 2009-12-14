На Харківщині створено природні парки

Харків. 14 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав укази про створення 11 національних природних парків, двох заповідників, ботанічного саду і ландшафтного заповідника загальнодержавного значення.

Відповідні укази від 11 грудня опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, в Краснокутському районі буде розташовано Парк «Слобожанський» на території 5,2 тис. га.

Також у Харківській області створюється національний природний парк «Дворічанській».

На території Броварського району Київської області та Козелецького району Чернігівської області створюється національний природний парк «Залісся» площею 14,8 тис. га.

На території Переяслав-Хмельницького району Київської області та Канівського району Черкаської області замість лісництва створюється національний природний парк «Білоозерський», до якого включено більше 7 тис. га земель.

В Пирятинському районі Полтавської області буде розташовано парк «Пирятинський», площею понад 12 тис. га.

У Скадовському районі Херсонської області буде розташовано парк «Джарилгацький». Його площа становитиме 10 тис. га, до складу парку включено майже 2,5 тис. га акваторії Джарилгацької затоки Чорного моря. У цьому районі розташовані унікальні піщані ландшафти, тут пролягають шляхи міграції багатьох видів диких тварин.

В Чернівецькій області створюється національний природний парк парк «Черемиський».

Крім цього, створюються національні природні парки «Сіверсько-Донецький» в Луганській області, «Дермансько-Острозький» - в Рівненській області, «Кременецькі гори» в Тернопільській області.

На мисі Тарханкут в Криму створюється національний природний парк «Чарівна гавань». У цій частині Криму ростуть близько 400 найменувань рослин, зокрема 30 рідкісних, ендемічних і зникаючих видів.

Зберегти біологічну і ландшафтну різноманітність унікальних лісостепових і водно-болотяних територій Лівобережної України покликаний ландшафтний заповідник загальнодержавного значення «Христанівський». Він буде розташований на території в 1,7 тис. га у Лохвицькому районі Полтавської області.

Президент також розпорядився створити природні заповідники «Древлянський» у Житомирській області та «Михайлівська цілина» в Сумській області.

У Полтавській області буде створено Хорольський ботанічний сад «з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження» рідкісних і типових видів місцевої та світової флори.

Президент доручив Кабінету міністрів України включати до проектів законів про бюджет України на 2009 і подальші роки витрати на створення нових і розширення територій існуючих національних природних парків та інших заповідних об`єктів.