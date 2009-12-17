Сьогодні Аваков зустрінеться зі спостерігачами ОБСЄ
00:05, 17 грудня 2009Харьків
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Зустріч пройде в облдержадміністрації
Харків. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зустрінеться з міжнародною групою спостерігачів ОБСЄ, які будуть спостерігати за виборами Президента України у 2010 році.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції ОДА Віктора КОАЛЕНКА.
Зустріч відбудеться о 15.00 у приміщенні облдержадміністрації.
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