Сьогодні Аваков зустрінеться зі спостерігачами ОБСЄ

Харків. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зустрінеться з міжнародною групою спостерігачів ОБСЄ, які будуть спостерігати за виборами Президента України у 2010 році.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції ОДА Віктора КОАЛЕНКА.

Зустріч відбудеться о 15.00 у приміщенні облдержадміністрації.