Змінено час презентації логотипу Євро-2012
00:07, 17 грудня 2009Харьків
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Інформує прес-служба міськради
Харків. 17 грудня. УНІАН. Урочиста презентація логотипу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбудеться в Харкові у п’ятницю, 18 грудня.
Як повідомляє сайт міськради, за уточненою інформацією, презентація розпочнеться о 18-й годині на майдані Свободи. Захід завершиться о 19.00 феєрверком.
Пряму трансляцію презентації проходитиме на «7 телеканалі».
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