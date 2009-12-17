Змінено час презентації логотипу Євро-2012

00:07, 17 грудня 2009
Харьків
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Інформує прес-служба міськради

Харків. 17 грудня. УНІАН. Урочиста презентація логотипу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбудеться в Харкові у п’ятницю, 18 грудня.

Як повідомляє сайт міськради, за уточненою інформацією, презентація розпочнеться о 18-й годині на майдані Свободи. Захід завершиться о 19.00 феєрверком.

Пряму трансляцію презентації проходитиме на «7 телеканалі».

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