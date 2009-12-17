Харківщині не вистачає 48 млн. грн. на виплату зарплат

Харків. 17 грудня. УНІАН. Харкову та 6 містам обласного підпорядкування для виплати зарплати працівникам бюджетних установ та сплати за енергоносії не вистачає, за попередніми підрахунками, 48 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це мери міст обласного підпорядкування доповіли першому заступнику голови облдержадміністрації Володимиру БАБАЄВУ та голові обласної ради Сергію ЧЕРНОВУ під час наради, присвяченій питанню виплати зарплати працівникам бюджетної сфери.

Під час наради мери міст висловили стурбованість тим, що за другу половину грудня працівникам державних установ зарплата може бути не виплачена. Також вони поскаржилися й на той факт, що на місцях не вистачає коштів для своєчасної сплати бюджетних установ за енергоносії.

За даними прес-служби, загалом для вирішення проблемних питань, пов’язаних із виплатою зарплати працівникам бюджетних установ та сплати за енергоносії 6 містам обласного підпорядкування (за виключенням міста Харкова) не вистачає 14 млн. грн. Харківському міському бюджету, за попередніми підрахунками, для вирішення аналогічних проблем не вистачає 34 млн. грн.

На думку мерів, причина ситуації, що склалася, полягає в тому, що формула, за якою Міністерство фінансів України обраховує обсяги міжбюджетних трансферів, є вкрай недосконалою.

На думку В.БАБАЄВА, облдержадміністрація та обласна рада мають спільно вирішити це питання шляхом звернення до Прем’єр-міністра України та Міністерства фінансів України.