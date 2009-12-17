Харківська ПРП висловила співчуття з приводу смерті Єгора Гайдара

Харків. 17 грудня. УНІАН. Харківська обласна організація Партії «Реформи і Порядок» висловлює щире співчуття родині та близьким Єгора ГАЙДАРА з приводу його передчасної смерті.

Про це йдеться у листі, переданому УНІАН.

«Єгор Тимурович ГАЙДАР доклав багато зусиль для постання вільної України та інших незалежних держав на теренах СРСР. Його відданість принципам демократії, наполеглива праця, спрямована на утвердження свободи у всіх сферах суспільного життя, будуть для прикладом служіння народу. Ім’я Єгора Тимуровича ГАЙДАРА завжди буде в пам’яті волелюбних людей», - пишуть автори листа.