Сьогодні УТ-1 покаже фільм про Ющенка

Харків. 17 грудня. УНІАН. Сьогодні, 17 грудня, на Першому національному каналі Національної телекомпанії України о 19.30 відбудеться трансляція передвиборчого агітаційного фільму кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у штабі кандидата, переглянути цей агітаційний фільм також можна буде під час третього етапу трансляції 29 грудня, о 19.00.

«В.ЮЩЕНКО йде на вибори, щоб гарантувати збереження курсу, який ми разом обрали на українському Майдані. Це курс національної гідності, соборності і сильної держави. Це утвердження європейських стандартів у житті Української держави і кожного її громадянина», - відзначають у штабі кандидата в президенти.